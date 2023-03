“Cuoco di me*a”, gli insulti a Chef Cannavacciuolo durante la partita Torino-Napoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonino Cannavacciuolo ha voluto assistere allo Stadio Grande Torino alla sfida tra il Torino e il Napoli, la squadra di cui è tifoso e che si sta rendendo protagonista di una stagione memorabile che la porterà con ogni probabilità ad avere la matematica certezza della conquista dello scudetto con grande anticipo. La gioia per la grande vittoria dei partenopei, che hanno trionfato per 4-0, è stata però funestata dagli insulti che il celebre Chef ha subito da parte dei tifosi locali, a conferma di come la sportività non sia una dote che appartiene a tutti. Due gli epiteti ricorrenti nei suoi confronti: “Cuoco di me**a” e “Ciccione di m***a”. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi del figlio del giudice di MasterChef Italia, che aveva voluto trascorrere ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 marzo 2023) Antoninoha voluto assistere allo Stadio Grandealla sfida tra ile il, la squadra di cui è tifoso e che si sta rendendo protagonista di una stagione memorabile che la porterà con ogni probabilità ad avere la matematica certezza della conquista dello scudetto con grande anticipo. La gioia per la grande vittoria dei partenopei, che hanno trionfato per 4-0, è stata però funestata dagliche il celebreha subito da parte dei tifosi locali, a conferma di come la sportività non sia una dote che appartiene a tutti. Due gli epiteti ricorrenti nei suoi confronti: “di me**a” e “Ciccione di m***a”. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi del figlio del giudice di MasterItalia, che aveva voluto trascorrere ...

