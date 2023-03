Cristina Scuccia lo spoiler a Verissimo sull’Isola dei Famosi (Di lunedì 20 marzo 2023) Nello studio di Silvia Toffanin Cristina Scuccia ha cantato il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione”, in cui parla di questa nuova fase della sua vita.Cristina Scuccia ai microfoni di Verissimo, l’ex suora parla della sua nuova vita e annuncia il suo nuovo progetto musicale. E non solo. Nello studio di Toffanin, Cristina Leggi su people24.myblog (Di lunedì 20 marzo 2023) Nello studio di Silvia Toffaninha cantato il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione”, in cui parla di questa nuova fase della sua vita.ai microfoni di, l’ex suora parla della sua nuova vita e annuncia il suo nuovo progetto musicale. E non solo. Nello studio di Toffanin,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Cristina Scuccia, ex Suor Cristina: «L'uomo giusto arriverà» - CofferatiG : Verissimo, Silvia Toffanin smaschera Cristina Scuccia: 'Mistero' – Libero Quotidiano - peppesava : RT @Ragusanews: Cristina Scuccia da Comiso: Vivo a Madrid, non faccio più la cameriera - Ragusanews : Cristina Scuccia da Comiso: Vivo a Madrid, non faccio più la cameriera - Open_gol : L'ex religiosa è tornata negli studi di Verissimo dove pochi mesi fa ha annunciato di aver lasciato il convento -