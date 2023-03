Crisi delle Big Tech, Amazon licenzia altri 9mila dipendenti: “Una decisione difficile” (Di lunedì 20 marzo 2023) “È stata una decisione difficile, ma che riteniamo sia la migliore per l’azienda a lungo termine”: con una nota inviata allo staff, il Ceo di Amazon Andy Jassy ha annunciato il licenziamento di 9mila dipendenti come part di un’importante strategia di riduzione dei costi da parte del gigante dell’e-commerce. L’ultimo provvedimento arriva dopo che la società ha annunciato all’inizio di quest’anno di voler eliminare circa 18mila contratti. Jassy ha affermato che la nuova ondata di licenziamenti avverrà nelle prossime settimane e avrà un impatto principalmente sulle persone che lavorano nelle divisioni “Amazon Web Services”, “People Experience and Technology Solutions”, “pubblicità” e “Twitch”. “Alcuni potrebbero chiedersi perché non ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) “È stata una, ma che riteniamo sia la migliore per l’azienda a lungo termine”: con una nota inviata allo staff, il Ceo diAndy Jassy ha annunciato ilmento dicome part di un’importante strategia di riduzione dei costi da parte del gigante dell’e-commerce. L’ultimo provvedimento arriva dopo che la società ha annunciato all’inizio di quest’anno di voler eliminare circa 18mila contratti. Jassy ha affermato che la nuova ondata dimenti avverrà nelle prossime settimane e avrà un impatto principalmente sulle persone che lavorano nelle divisioni “Web Services”, “People Experience andnology Solutions”, “pubblicità” e “Twitch”. “Alcuni potrebbero chiedersi perché non ...

