Crisi bancarie, Visco: «Negli istituti europei non ci sono problemi di liquidità». Gentiloni: «Le nostre regole sono forti e valide» (Di lunedì 20 marzo 2023) Università Bocconi, Milano. All’evento organizzato da Repubblica per il lancio del nuovo Affari&Finanza, intervengono Ignazio Visco e Paolo Gentiloni. Il tema non può che essere quello delle recenti Crisi che hanno coinvolto alcuni istituti di credito, Negli Stati Uniti e in Europa (ma fuori dall’area euro). «Possono avere un impatto e rappresentano un ulteriore elemento di incertezza, anche se l’economia ha dimostrato una resilienza superiori alle attese», ha chiarito il governatore di Bankitalia. Il quale, poi, ha precisato: «I problemi di Credit Suisse non sfuggivano ai radar. Noi in Europa abbiamo tutti gli strumenti per fronteggiare Crisi di liquidità e non rileviamo nelle nostre banche ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Università Bocconi, Milano. All’evento organizzato da Repubblica per il lancio del nuovo Affari&Finanza, intervengono Ignazioe Paolo. Il tema non può che essere quello delle recentiche hanno coinvolto alcunidi credito,Stati Uniti e in Europa (ma fuori dall’area euro). «Posavere un impatto e rappresentano un ulteriore elemento di incertezza, anche se l’economia ha dimostrato una resilienza superiori alle attese», ha chiarito il governatore di Bankitalia. Il quale, poi, ha precisato: «Idi Credit Suisse non sfuggivano ai radar. Noi in Europa abbiamo tutti gli strumenti per fronteggiaredie non rileviamo nellebanche ...

