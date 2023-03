Credit Suisse-Ubs, le Borse recuperano. Crollano le azioni della banca svizzera (-60%) ma il settore bancario regge l'onda d'urto (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo una mattinata difficile per i mercati chiamati a smaltire l?acquisizione forzata di Credit Suisse da parte di Ubs, a metà seduta era già scattato il sereno sui listini... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo una mattinata difficile per i mercati chiamati a smaltire l?acquisizione forzata dida parte di Ubs, a metà seduta era già scattato il sereno sui listini...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - _MrWolf_ : RT @LaStampa: Il titolo Ubs crolla dopo il salvataggio di Credit Suisse. Piazza Affari in profondo rosso, lo spread oltre 200 - tvsvizzera : Tanti ricordano Swissair. Altri le tante banche inghiottite da UBS e Credit Suisse. Non sono pochi i marchi svizzer… -