Credit Suisse | tutelati i ricchi arabi Salvataggio a doppia velocità

(Di lunedì 20 marzo 2023) L'acquisizione delda parte di Ubs, negoziata in tempo record nel fine settimana, segna una svolta nella storia finanziaria svizzera, unendo due banche che sono state rivali fin dalla loro nascita, a metà del XIX secolo. L’operazione è stata resa possibile dal sostegno della Confederazione, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e della Banca nazionale svizzera (Bns). Ma anche ildi- si legge sul Corriere della Sera - avrà ripercussioni. L’operazione azzera il valore di bond subordinati (A1) per 16 miliardi di euro, prima ancora di spazzare via tutto il capitale degli azionisti come sarebbe stato normale. Difficile scacciare il pensiero che per delicate ragioni geopolitiche si siano voluti preservare, almeno in parte, i primi due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - Gazzettadmilano : Le principali piazze europee ha aperto la prima seduta della settimana in rosso, all'indomani del salvataggio di Cr… - Gazzettadmilano : La nazionalizzazione di Credit Suisse tira giù la Borsa. -

... che segna un ribasso del 2,95%, in una giornata non facile per il comparto bancario, che continua a scontare le tensioni relative alla tenuta del settore dopo la vicenda. Il tentativo ...Ubs acquistaper evitare che si possano creare i presupposti di una crisi del sistema bancario. La fusione " che mira a scongiurare un effetto contagio ormai temuto da più parti nonostante le ...Analisi del 20 marzo Ubs (grafico giornaliero) Un netto ribasso, e non poteva essere altrimenti, dopo l'acquisto dima anche prospettive che, una volta digerita l'acquisizione, dovrebbero consentire un rapido allungo dei prezzi. Presto, prestissimo per valutare l'acquisto perché vi sono molto passaggi ...

(ANSA) - ROME, MAR 20 - The Milan stock exchange was volatile in early trading on Monday as investors tried to digest the impact of the rescue of Swiss bank Credit Suisse announced at the weekend. The ...Il salvataggio del Credit Suisse da parte di Ubs consente di stoppare l’effetto contagio derivante dalla crisi di uno dei principali istituti bancari europei, da mesi considerato altamente vulnerabile ...