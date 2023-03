Credit Suisse spazza via 16 miliardi di bond ma «salva» gli azionisti sauditi e del Qatar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - AjcHead : RT @CGzibordi: la BCE ripete stamattina che la regola per cui prima si azzerano gli azionisti (in caso di crisi) e poi si fa perdere anche… - JeanGab63523069 : RT @durezzadelviver: In pre-apertura a Zurigo, Credit Suisse cala del 62%. -

... che segna un ribasso del 2,95%, in una giornata non facile per il comparto bancario, che continua a scontare le tensioni relative alla tenuta del settore dopo la vicenda. Il tentativo ...Ubs bersagliata dalle vendite dopo l'accordo per l'acquisizione del, che intanto si inabissa. Il titolo della prima banca svizzera attorno alle 9,40 accusa un calo del 12% a 15,04 franchi, mentre l'indice Smi arretra dell'1,6%. Il, intanto, ...Ubs acquistaper evitare che si possano creare i presupposti di una crisi del sistema bancario. La fusione " che mira a scongiurare un effetto contagio ormai temuto da più parti nonostante le ...

In Europa è sotto osservazione la banca svizzera Credit Suisse, che ha ricevuto un salvagente dalla Banca Nazionale Svizzera dopo che il prezzo delle sue azioni era crollato ai minimi storici, ma il ...(ANSA) - ROME, MAR 20 - The Milan stock exchange was volatile in early trading on Monday as investors tried to digest the impact of the rescue of Swiss bank Credit Suisse announced at the weekend. The ...