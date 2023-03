Credit Suisse spazza via 16 miliardi di bond ma «salva» gli azionisti sauditi e del Qatar Borse volatili | crollano Ubs e Credit Suisse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : La notizia dell'azzeramento dei bond AT1di Credit Suisse sta cominciando a fare onde... - GMarcuccio : RT @borghi_claudio: Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 miliard… - Carlo_sfd : RT @borghi_claudio: Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo dei… -

Francesco Castelli - responsabile Fixed Income Banor Capital - ha analizzato l'operazione che ha portato l'acquisizione dida parte di UBS. L'esperto ritiene che l'intervento svizzero sia di grande aiuto, anche se doloroso per i detentori di azionie obbligazioni AT1 . A suo avviso, le autorità ...Il salvataggio dida parte di UBS ha comportato un azzeramento integrale del valore nominale di tutte le obbligazioni AT1 diper un importo pari a circa 16 miliardi di ...In maniera molto volatile al momento, con cali e poi recuperi legati alla situazione di grossa ...

Ubs-Credit Suisse, titoli sotto forte stress nonostante i 209 miliardi di assist. I particolari del piano industriale ... Milano Finanza

(Teleborsa) - Giornata pessima per le banche europee che proseguono un trend negativo, sui timori di contagio dei problemi di liquidità incontrati da Credit Suisse. L'acquisizione da parte di UBS, evi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...