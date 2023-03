Credit Suisse spazza via 16 miliardi dei risparmiatori |  ma salvaguarda gli azionisti sauditi e del Qatar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - scarlots : *** Ftse Mib di Piazza Affari -1,02% nei primi minuti della seduta di lunedì dopo l'operazione di Ubs su Credit Suisse *** - AnimaCrypto : RT @sole24ore: ?? #Ubs compra #CreditSuisse: salvataggio da 3 mld. Azzerati bond per 16 mld. -

... la Banca nazionale svizzera, la Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan e la Federal Reserve - dopo l'accordo raggiunto da UBS e, e aver segnalato la loro soddisfazione - ...Dopo un frenetico weekend alla ricerca di soluzioni rapide ed efficaci in vista della riapertura dei mercati asiatici del lunedì, domenica sera è arrivato l'accordo: Ubs compraper 3 miliardi di franchi svizzeri in azioni. Le due banche storicamente rivali hanno trovato l'accordo sotto la spinta decisiva delle autorità, la banca centrale e il governo. Le quali ...UBS , colosso svizzero da 60 miliardi di franchi svizzeri di capitalizzazione, ha acquistato domenica l'eterno rivale, che dopo anni di scandali era stato oggetto di forti vendite in Borsa in seguito alle parole con cui il suo principale azionista ha escluso ulteriore supporto la scorsa settimana. Le ...

L’emergenza bancaria non è finita: l’ultima novità è il salvataggio di Credit Suisse tramite l’intervento di Ubs. Mercati sotto pressione stamane, con il panico che non è svanito tra gli investitori.Il giorno dopo la notizia dell'acquisizione da parte di UBS, prima dell'apertura della Borsa il titolo di Credit Suisse risulta in caduta libera, con un pesante -62%. Il corso sarebbe ancora inferiore ...