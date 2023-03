Credit Suisse | S&P e Moody' s | sotto osservazione per rialzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - VerdeGiuseppe4 : RT @borghi_claudio: Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 miliard… - Mancoalicani8 : RT @SonjaKlepac: Gli auguro, ai tuoi parenti, di ottenere dal Signore tutto quello che tu hai fatto ai bambini e agli anziani greci, tripli… -

Gli stessi che sono stati azzerati pernell'ambito dell'accordo con Ubs. Si tratta di strumenti ibridi di capitale, che garantiscono rendimenti estremamente elevati agli investitori e ...Gli analisti sulle azioniLe azioni del, già ai minimi storici, hanno perso in Borsa il 55,7% chiudendo a 0,82 franchi. Appena una settimana fa il titolo girava intorni a 2,66 franchi. I sauditi, ...S&P Global Ratings ha messo sotto osservazione il rating del gruppo"con risvolti positivi" e ha abbassato il rating sugli strumenti di capitale ibridi AT1 emessi daGroup AG a 'C' da 'B' e 'B+' dopo l'accordo per la fusione con Ubs. Se ...

La messa in sicurezza di Credit Suisse per il momento non sembra placare il nervosismo dei mercati finanziari. Dopo il salvataggio con l’acquisizione da parte di Ubs, i titoli delle due… Leggi ...Dopo il salvataggio annunciato domenica Credit Suisse crolla di nuovo in Borsa e fa tremare ancora i mercati. Questa volta per le modalità dell’intervento che azzerano il valore delle obbligazioni ...