Credit Suisse salvata da UBS | ma si crea un pericoloso precedente

borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - DanicWasTaken : RT @borghi_claudio: La notizia dell'azzeramento dei bond AT1di Credit Suisse sta cominciando a fare onde... - Naufraghi_e : Fine di Credit Suisse, sciagurata incompetenza e troppi silenzi

I mercati iniziano la settimana da dove l'hanno finita: il panico bancario prosegue. La notizia del giorno racconta che UBS ha accettato di acquistare il suo rivaleper 3 miliardi di franchi svizzeri ($3,2 miliardi) domenica 19 marzo, con le autorità di regolamentazione svizzere che hanno svolto un ruolo chiave nell'accordo, mentre si è cercato di ...La Saudi National Bank (SNB) ha affermato che la sua strategia di crescita e redditività non saranno influenzate dalla riduzione della valutazione del suo investimento in, dopo che domenica la banca svizzera è stata rilevata dalla rivale UBS . Sono state le dichiarazioni del presidente della SNB, la settimana scorsa , a innescare il crollo di...Una seduta molto complicata per le reazioni all'acquisizione della banca svizzera da parte della 'sorella' ...

Ubs acquista Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri - Economia Agenzia ANSA

Ubs -9%, Cs -60%. Giu' petrolio e gas. Oro in rialzo. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Borse europee di nuovo sotto pressione, nonostante l'annuncio del salvataggio di Credit Suisse e ...Chiusura in calo a Tokyo, Nikkei -1,17%. Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo: l’indice Nikkei ha fatto segnare un -1,17% a 27.013,59 punti Chiusura in negativo per i mercati di Tokyo: l'indice Nikk ...