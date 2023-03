Credit Suisse | in Borsa - 55% sul valore del salvataggio

(Di lunedì 20 marzo 2023)termina la seduta incon un tacollo del 55,7% a 0,82 franchi svizzeri dopo aver toccato in giornata un minimo di 0,66 franchi. Il gruppo elvetico, collassato per una crisi di ...

borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - infoiteconomia : Chi paga quando fallisce una banca: le regole europee e il caso Credit Suisse - matteo_1093 : RT @Michele_Arnese: Se fossi un prof di economia assegnerei subito una tesi di laurea di questo genere: "Il libero mercato propugnato nei r…

A fare da assist ai listini azionari contribuisce il salvataggio die l'intervento delle principali banche centrali mondiali per fornire maggiore liquidità al sistema finanziario. La ...Se io fossi un bond holder di subordinatimi farei sentire. Ho prestato 100e ho 0 (nemmeno 40) e gli azionisti invece hanno un pezzettino. Cosa ho fatto di male io che ho prestato soldi...

Il colosso bancario svizzero Credit Suisse è stato salvato"da Ubs: costo dell'operazione 3 miliardi, più"la garanzia della banca centrale elvetica. Silicon Valley Bank resta senza acquirenti: si va ...LONDRA (Reuters) - Alcuni legali in Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito stanno parlando con un gruppo di detentori di bond Additional Tier 1 (AT1) di Credit Suisse in merito a possibili azioni legali ...