Credit Suisse, il salvataggio di Ubs non convince i mercati: Borse volatili (Di lunedì 20 marzo 2023) Segui qui le quotazioni in tempo reale: Ftse Mib , UniCredit , Bpm , Intesa , Credit Suisse Sembra comunque nel complesso che il salvataggio di Ubs non convinca i mercati. Il timore degli investitori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) Segui qui le quotazioni in tempo reale: Ftse Mib , Uni, Bpm , Intesa ,Sembra comunque nel complesso che ildi Ubs non convinca i. Il timore degli investitori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - Loestestest : RT @borghi_claudio: Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei mer… - RankiaProIT : ???? @UBS acquisirà Credit Suisse per 3 miliardi di euro ?? #CreditSuisse #acquisto #RankiaProItalia -