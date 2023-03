Credit Suisse | Giorgetti | «Sorpresi dalla priorità agli azionisti»

(Di lunedì 20 marzo 2023) «Siamo in costante contatto con le autorità di regolazione e soprattutto per il sistema bancario italiano siamo tranquilli», ha affermato il ministro dell’Economia italiano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - cathyDS_26 : RT @OrtigiaP: IMPERDIBILE oggi l'intervista all'On. #Bagnai :Svb e Credit Suisse sono solo l’inizio di una nuova tempesta L’epoca dei tassi… - EffieReese750 : RT @Titty20202020: Credit Suisse - Pippa o Philip Buns, che cambia genere a seconda del suo umore, è un altissimo dirigente della banca svi… -

Wall Street si muove con cautela , dopo che UBS ha accettato di acquisireper 3 miliardi di franchi svizzeri (ricevendo fino a 100 miliardi di liquidità dalla Banca Nazionale Svizzera per far fronte alle perdite) e che le principali banche centrali mondiali ...La crisi di, ma anche gli effetti del fallimento dell'americana Silicon Valley Bank, "saranno sul tavolo dell'Eurosummit" ma non è ancora stato deciso se il punto sarà inserito nelle conclusioni. Lo ...... che di solito è molto fredda e misurata, utilizza titoli in cui le parole ricorrenti sono "vergogna", "scandalo storico", "sberla all'orgoglio svizzero" per descrivere il crac die il ...

Lo ha dichiarato il ministro dell`Economia Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo, in merito alla tenuta del sistema bancario dopo il salvataggio di Credit Suisse e ...Chiusura in calo a Tokyo, Nikkei -1,17%. Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo: l’indice Nikkei ha fatto segnare un -1,17% a 27.013,59 punti Chiusura in negativo per i mercati di Tokyo: l'indice Nikk ...