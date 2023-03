Credit Suisse, Davide Serra (Algebris): Ubs ha fatto l’affare della vita (Di lunedì 20 marzo 2023) «Ubs ha fatto l’affare della vita: mai nella storia una banca ha aumentato il proprio Nav (Net Asset Value) del 70% in una notte». Così Davide Serra, ceo del fondo Algebris, commenta il salvataggio del Credit Suisse da parte di Ubs. «Questo sarà molto positivo per tutti gli stakeholder di Ubs», ha aggiunto. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 marzo 2023) «Ubs ha: mai nella storia una banca ha aumentato il proprio Nav (Net Asset Value) del 70% in una notte». Così, ceo del fondo, commenta il salvataggio delda parte di Ubs. «Questo sarà molto positivo per tutti gli stakeholder di Ubs», ha aggiunto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - Luxgraph : Borse in rialzo, crolla solo Credit Suisse: -55% Così la Bce ha arginato una nuova tempesta Bond spazzati via, salv… - Moixus1970 : RT @sole24ore: ?? «Ubs ha fatto l’affare della vita: mai nella storia una banca ha aumentato il proprio Nav (Net Asset Value) del 70% in una… -