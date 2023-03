Credit Suisse | Davide Serra Algebris | Ubs ha fatto l’affare della vita

(Di lunedì 20 marzo 2023) «Ubs ha: mai nella storia una banca ha aumentato il proprio Nav (Net Asset Value) del 70% in una notte». Così, ceo del fondo, commenta il salvataggio delda parte di Ubs. «Questo sarà molto positivo per tutti gli stakeholder di Ubs», ha aggiunto.

BRUXELLES - La Svizzera si è mossa bene nella crisi di. Ma la Bce è pronta a intervenire . Per la stabilità finanziaria dell'euro, per la liquidità delle banche e anche per evitare tensioni sui mercati. La presidente della Banca Centrale ...Nel mondo della finanza e dell'economia, c'è un "prima" e un "dopo" il salvataggio lampo dida parte di Ubs, annunciato la sera del 19 marzo. E sulle Borse la prima giornata del "dopo" si è consumata a un ritmo frenetico: se in mattinata sono prevalsi i pensieri ...Al termine del giorno del giudizio dei mercati , un'azione delvale circa 80 centesimi di franchi svizzeri, un mese fa valeva 2,77 franchi e sei mesi fa 4,64 franchi, mentre quella di UBS ha chiuso il lunedì a circa 17 franchi. Ma quanto vale la ...

Dopo la scelta di Berna di tutelare i soci di Arabia Saudita e Qatar. La presa di posizione congiunta di Vigilanza Bce, Eba e Comitato di Risoluzione unica (Sbr). E i titolari di bond valutano la caus ...La messa in sicurezza di Credit Suisse per il momento non sembra placare il nervosismo dei mercati finanziari. Dopo il salvataggio con l’acquisizione da parte di Ubs, i titoli delle due… Leggi ...