Credit Suisse | crollo minaccia anche lo sport svizzero

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Non sono solo i mercati finanziari a tremare sotto il colpo della crisi di. La virtuale scomparsa del colosso bancario – acquisito da Ubs –loelvetico, e non solo, vista la grande quantità di sponsorizzazioni avviate nel corso degli ultimi decenni a iniziare dal calcio. Dalla stagione 2021/22, la banca ha prestato il suo nome al massimo campionato di calcio, laSuper League. Il contratto – siglato in piena pandemia – durerà fino al 2025 e, secondo il giornale ‘Blick’, prevederebbe un contributo totale di circa 32 milioni di franchi, ovvero 8 milioni a stagione. Ma CS dal 1993 ha sostenutola Federazione di calcio della Confederazione con contributi annui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - padovesi58a : Credit Suisse: azionisti svizzeri minacciano azioni legali - ElioLannutti : Credit Suisse, crolla tutto ma i bonus per i manager verranno pagati. Consumatori svizzeri: “Inaccettabile”. Sembra… -

