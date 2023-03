Credit Suisse, crolla tutto, governo e contribuenti in soccorso. Ma i bonus per i manager verranno pagati (Di lunedì 20 marzo 2023) Incredibile ma vero. Mentre le azioni crollano del 60%, il valore di bond da 16 miliardi di franchi viene spazzato via e la Svizzera si appresta a mettere mano al portafoglio per salvare il salvabile, i dirigenti di Credit Suisse annunciano che gli aumenti di stipendio e i bonus arriveranno lo stesso. L’istituto ha detto ai suoi circa 50mila dipendenti di non preoccuparsi troppo perché l’intenzione è quella di mantenere una continuità operativa. Non ci saranno quindi modifiche alle disposizioni sui salari e i bonus che verranno regolarmente versati il ??24 marzo. Davvero difficile capire per quale motivo i dirigenti di un gruppo di fatto fallito debbano ricevere dei premi, ma tant’è. Lo è ancora di più se si considera che molto probabilmente anche i contribuenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Incredibile ma vero. Mentre le azionino del 60%, il valore di bond da 16 miliardi di franchi viene spazzato via e la Svizzera si appresta a mettere mano al portafoglio per salvare il salvabile, i dirigenti diannunciano che gli aumenti di stipendio e iarriveranno lo stesso. L’istituto ha detto ai suoi circa 50mila dipendenti di non preoccuparsi troppo perché l’intenzione è quella di mantenere una continuità operativa. Non ci saranno quindi modifiche alle disposizioni sui salari e icheregolarmente versati il ??24 marzo. Davvero difficile capire per quale motivo i dirigenti di un gruppo di fatto fallito debbano ricevere dei premi, ma tant’è. Lo è ancora di più se si considera che molto probabilmente anche i...

