Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : La notizia dell'azzeramento dei bond AT1di Credit Suisse sta cominciando a fare onde... - CottarelliCPI : Domani riaprono i mercati finanziari e siamo ancora col fiato sospeso su Credit Suisse. C'è qualcosa di profondamen… - savino982 : RT @borghi_claudio: Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo dei… - News24_it : Credit Suisse, bond e 'contagio': le incognite dell'operazione Ubs -

Dopo decisione azzeramento in salvataggio. 'Stiamo monitorando questa realta', peraltro dobbiamo capire se riguarda le nostre banche in particolare. Nei prossimi giorni saremo in grado di dare qualche segnale'. Cosi' la vice ...... così come dalla recente crisi di, che hanno sollevato molti dubbi sulla sicurezza dei conti titoli e degli altri investimenti. In un momento di incertezza come quello attuale, non ...Caso, non esistono prodotti finanziari senza rischio ed in questo modo pare si siano salvati tutti i correntisti. Il commento Gli gnomi svizzeri hanno trovato la quadra per 'salvare' il ...

Ubs acquista Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri - Economia Agenzia ANSA

Ma la vicenda Credit Suisse ha avuto ragione del viaggio in Sudamerica. «A causa delle decisioni prese in questi ultimi giorni dal Consiglio federale, l'agenda di Berset ha subito cambiamenti che si ...Con i toni felpati tipici del potere finanziario, la Banca centrale europea nella tarda mattinata di lunedì 20 ha pubblicamente plaudito l’intervento della «collega» svizzera nell’operazione di ...