Credit Suisse | Bce rassicura | banche Ue poco esposte ai bond falcidiati

(Di lunedì 20 marzo 2023) La Banca centrale europea tornare sulla tenuta dellenell`Unione. E in una audizione al Parlamento europeo, calendarizzata da mesi ma che giunge all`indomani del piano di salvataggio approntato in tutta fretta dalle autorità elvetiche sul, la presidente Christine Lagarde ha avvertito che, ove fosse necessario, l`istituzione è pronta a intervenire per salvaguardare la stabilità finanziaria. Innanzitutto avendo a disposizione tutti gli strumenti che servissero per garantire liquidità, ed eventualmente riattivando sistemi che non usa da molto tempo. Lagarde ha ripetuto che ledell`Ue dispongono di margini solidi, sia sui livelli patrimoniali che sugli strumenti di liquidità abanti. E` poi intervenuta su un aspetto del salvataggio di ...

borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - AigetEnergia : RT @FIRSTonlineTwit: Credit Suisse: pioggia di critiche del mercato per l'azzeramento dei bond AT1 a vantaggio degli azionisti - FIRSTonlin… - MBigliardi83 : Credit Suisse ai titoli di coda, verso l'acquisizione da parte di UBS #investire

Milano - Il primo verdetto del mercato sul matrimonio forzato tra Ubs eè sicuramente favorevole alla prima. E la quotazione lo dimostra, dopo essere scesa inizialmente del 9% il titolo Ubs è risalito e ha chiuso con un rialzo dell'1,26% . Mentre le azioni ...Nel 2021pubblicava sul suo sito il seguente approfondimento: "I contingent convertible bond sono meglio delle azioni delle banche". Col senno di poi, la risposta dovrebbe essere decisamente no, ...Ancora allarme banche: cosa succede se fallisceIl tonfo di First Republic Bank, però, affonda le sue radici molto lontano. E' la quattordicesima banca statunitense per attività e ha ...

Sembra tenere l’argine eretto a tempo di record da Banche centrali e regolatori per proteggere i mercati finanziari dall’inondazione causata dalla crisi di Credit Suisse. Le Borse europee hanno ...LONDRA (Reuters) - Alcuni legali in Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito stanno parlando con un gruppo di detentori di bond Additional Tier 1 (AT1) di Credit Suisse in merito a possibili azioni legali ...