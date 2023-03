Credit Suisse andava salvata per evitare rischi al sistema bancario globale (malgrado gli sprechi) (Di lunedì 20 marzo 2023) Ieri sera alle 19.30, dopo giorni di incertezza e difficoltà sui mercati finanziari, la conferenza stampa del Consiglio Federale svizzero ha svelato quello che sarà il futuro del Credit Suisse (CS). L’Ubs ha acquisito Credit Suisse per l’equivalente di importo di tre miliardi di franchi. L’operazione è stata resa possibile dall’intervento diretto della Confederazione, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, della Banca nazionale svizzera e il via libera da parte della Delegazione parlamentare. CS e Ubs possono ottenere un sostegno di liquidità sotto forma di prestito con privilegio nel fallimento per un massimo complessivo di 100 miliardi. Quindi tutto bene? No. Stamattina l'avvio delle Borse europee è in netto ribasso, con le banche di nuovo in difficoltà. Male Ubs alla Borsa di Zurigo dopo ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Ieri sera alle 19.30, dopo giorni di incertezza e difficoltà sui mercati finanziari, la conferenza stampa del Consiglio Federale svizzero ha svelato quello che sarà il futuro del(CS). L’Ubs ha acquisitoper l’equivalente di importo di tre miliardi di franchi. L’operazione è stata resa possibile dall’intervento diretto della Confederazione, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, della Banca nazionale svizzera e il via libera da parte della Delegazione parlamentare. CS e Ubs possono ottenere un sostegno di liquidità sotto forma di prestito con privilegio nel fallimento per un massimo complessivo di 100 miliardi. Quindi tutto bene? No. Stamattina l'avvio delle Borse europee è in netto ribasso, con le banche di nuovo in difficoltà. Male Ubs alla Borsa di Zurigo dopo ...

