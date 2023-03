Covid | Lucattini | “Per tutti gli italiani il 18 marzo è ogni giorno”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – “Pergliil 18. Il trauma c’è stato ed è nel 21° secolo, “la madre dii traumi” nei paesi dove non c’è stata una guerra. Resterà nelle nostre menti per decenni”. Così la psichiatra Adeliacommenta la recente Giornata nazionale in memoria delle vittime del-19, che è stata commemorata a Bergamo. “L’istituzione di questa Giornata è importante per diversi motivi”, spiega Adelia. “È fondamentale per iniziare un’elaborazione collettiva del trauma e per ricordare le persone care che non ci sono più. I sanitari sono ancora scioccati per quello che hanno vissuto sulla loro pelle: dal rapporto con i pazienti ai tanti colleghi morti, senza dimenticare la lontananza dai ...