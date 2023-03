Covid Italia | report ultima settimana | stabili contagi | decessi e terapie intensive

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Sonoin, così come ie le presenze in terapia intensiva, nell', mentre i ricoveri scendono del 7,9%. "Dopo la discesa delle ultime due settimane sono sostanzialmente(-1%) i nuovi casili, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Dai 23,9mila nellaprecedente si attestano a quota 23,7mila, con una media mobile a 7 giorni di 3.387 casi al giorno". Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, presenta i risultati del monitoraggio indipendente nelladal 10 al 16 marzo. Ipassano a 212 contro i 216 di 7 giorni fa, le ...

... cioè la terza provincia più grande d', rispetto ad esempio a quelle di Pescara e Teramo '. ... hanno prodotto anche il disastro che abbiamo vissuto con l'emergenza- 19. E per una ...... ossia Novak Djokovic , fermo in queste settimane per la vicenda del vaccino anti -. Nole non ... Jannik Sinner () 2925 punti 12. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 2815 punti 13. Rafael Nadal (...Il serbo, assente anche a Miami dopo Indian Wells in quanto non vaccinato contro il- 19, ... Complessivamente l'mantiene sei giocatori in Top 100 e diciannove in Top 200. - foto ...

Covid, Meloni: "Italia ha pagato prezzo alto ma vinceremo la sfida" Adnkronos

(Tiscali Notizie) 1' DI LETTURA Dal 13 febbraio al 12 marzo 2023 sono stati segnalati 4,1 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo pari a -40% rispetto ai 28 giorni precedenti, ma in Europa ...In terapia intensiva ci sono 104 persone in tutto in Italia, con una variazione dello 0% rispetto alla settimana precedente. I casi Covid positivi, in questo momento, sono poco più di 140mila. Almeno ...