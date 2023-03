Covid in Toscana: nessun decesso oggi, 20 marzo. 48 nuovi contagi. E 143 i ricoverati (5 in terapia intensiva) (Di lunedì 20 marzo 2023) nessun decesso per Coronavirus oggi, 20 marzo 2023, in Toscana. Sono invece 48 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 27 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 21 con test rapido Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 marzo 2023)per Coronavirus, 202023, in. Sono invece 48 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 27 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 21 con test rapido

