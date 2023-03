Covid, Gimbe: in Toscana crescita dei casi dell'1,2% (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose? Nella nostra regione è pari al 41,2% Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo rileva il monitoraggio settimanalea Fondazione. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose? Nella nostra regione è pari al 41,2%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Calano i contagi da #Covid19, così come il numero di vittime, anche se le cifre continuano a essere sottostimate. E… - Roby_cisa : RT @costa_costa1967: Il Gimbe interrompe il bollettino Covid. Però negli ospedali ci vuole sempre la mascherina. Secondo me è importante fa… - AlGabriella : RT @costa_costa1967: Il Gimbe interrompe il bollettino Covid. Però negli ospedali ci vuole sempre la mascherina. Secondo me è importante fa… - Marco59805683 : RT @costa_costa1967: Il Gimbe interrompe il bollettino Covid. Però negli ospedali ci vuole sempre la mascherina. Secondo me è importante fa… - Aegonconquista : RT @costa_costa1967: Il Gimbe interrompe il bollettino Covid. Però negli ospedali ci vuole sempre la mascherina. Secondo me è importante fa… -