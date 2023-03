Costanzo e Mihajlovic sepolti al Verano, avranno la loro cappella: Gualtieri approva la delibera (Di lunedì 20 marzo 2023) Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic avranno finalmente un luogo degno in cui riposare e saranno sepolti al cimitero monumentale del Verano, il più antico di Roma, che rappresenta l’ultima casa per numerosi altri personaggi che hanno scritto parte della storia del nostro Paese. Questo il contenuto delle due proposte di delibera approdate oggi in commissione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Maurizioe Sinisafinalmente un luogo degno in cui riposare e sarannoal cimitero monumentale del, il più antico di Roma, che rappresenta l’ultima casa per numerosi altri personaggi che hanno scritto parte della storia del nostro Paese. Questo il contenuto delle due proposte diapprodate oggi in commissione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pasqualinipatri : Palmieri: “Dalla commissione Ambiente è arrivato l’ok per la tomba al Verano di Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlov… - laziopress : Palmieri: “Dalla commissione Ambiente è arrivato l’ok per la tomba al Verano di Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlov… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Palmieri: “Dalla commissione Ambiente è arrivato l’ok per la tomba al Verano di Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic” http… - laziopress : Palmieri: “Dalla commissione Ambiente è arrivato l’ok per la tomba al Verano di Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlov… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Le tombe di Costanzo e Mihajlovic al Verano di Roma. La commissione capitolina ha dato il suo primo via libera #ANSA htt… -