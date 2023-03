“Cose pesantissime da Daniele”. Trema il GF Vip, dopo la squalifica rivelazioni choc sul programma (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualche mese fa era successo a Riccardo Fogli, neanche entrato al GF Vip 7 è stato squalificato e senza la possibilità di salutare i suoi compagni d’avventura. Adesso è toccato la stesso a Daniele Dal Moro, che minaccia di smascherare gli autori e il format. Alessandro Rosica, l’Investigatore social, ha parlato di lui e di una possibile vendetta nei riguardi dello show. C’entrerebbe l’incerta conoscenza con Oriana Marzoli. Non appena ha saputo della sua squalifica ad un passo dalla Finale del GF Vip 7, Daniele Dal Moro non si è fermato un attimo, accendendo immediatamente il suo cellulare e pubblicando una storia Instagram in cui ha spiegato che avrebbe raccontato molte Cose sulla sua spiacevole esperienza. Intanto, si è aperto con i fan anche sulla situazione con Oriana Marzoli, è già finita? È ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualche mese fa era successo a Riccardo Fogli, neanche entrato al GF Vip 7 è statoto e senza la possibilità di salutare i suoi compagni d’avventura. Adesso è toccato la stesso aDal Moro, che minaccia di smascherare gli autori e il format. Alessandro Rosica, l’Investigatore social, ha parlato di lui e di una possibile vendetta nei riguardi dello show. C’entrerebbe l’incerta conoscenza con Oriana Marzoli. Non appena ha saputo della suaad un passo dalla Finale del GF Vip 7,Dal Moro non si è fermato un attimo, accendendo immediatamente il suo cellulare e pubblicando una storia Instagram in cui ha spiegato che avrebbe raccontato moltesulla sua spiacevole esperienza. Intanto, si è aperto con i fan anche sulla situazione con Oriana Marzoli, è già finita? È ...

