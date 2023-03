Cosa vuol dire il nuovo patto per la competitività della filiera del tabacco italiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Philip Morris Italia e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste siglano un nuovo patto che prevede investimenti fino a 500 milioni di euro per la competitività, la crescita e la sostenibilità della filiera tabacchicola italiana. L’accordo di natura pluriennale, cardine della strategia di investimenti promossa dall’azienda, si inserisce nel solco di quelli già sottoscritti nell’ultima decade e punta al consolidamento di una filiera integrata del Made in Italy, focalizzata sui prodotti del tabacco senza combustione. Una linea produttiva che conta 38.000 persone su base nazionale: una filiera “end-to-end” che parte dall’agricoltura 4.0 e coinvolge la manifattura d’eccellenza, collegata ai ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Philip Morris Italia e il Ministero dell’agricoltura,sovranità alimentare e delle foreste siglano unche prevede investimenti fino a 500 milioni di euro per la, la crescita e la sostenibilitàtabacchicola italiana. L’accordo di natura pluriennale, cardinestrategia di investimenti promossa dall’azienda, si inserisce nel solco di quelli già sottoscritti nell’ultima decade e punta al consolidamento di unaintegrata del Made in Italy, focalizzata sui prodotti delsenza combustione. Una linea produttiva che conta 38.000 persone su base nazionale: una“end-to-end” che parte dall’agricoltura 4.0 e coinvolge la manifattura d’eccellenza, collegata ai ...

