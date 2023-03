Cosa non funziona sulla Ferrari (e cosa servirebbe per migliorarla) (Di lunedì 20 marzo 2023) Vorremmo tranquillizzare Frederic Vasseur dopo le parole che ha detto ieri alla fine del gran premio dell’Arabia Saudita: come lui, anche noi appassionati siamo delusi. Il nuovo capo della squadra Ferrari ha dichiarato: “Non è quello che ci aspettavamo dopo due gare. Ci sono stati aspetti positivi, come l’inizio gara di Leclerc, ma poi con le gomme dure la macchina non andava”. E qui casca il Team Principal: no caro Vasseur, c’è di più: ogni squadra, specialmente se ribaltata dal capo fino a chi sceglie le forme dell’auto, ha bisogno di tempo per affiatarsi, tempo che tra un campionato e l’altro c’era eccome. Ed è deludente vedere che oltre a essere dietro Red Bull, Mercedes e Aston Martin, in Ferrari manchino ancora quelle comunicazioni tattiche che invece si ascoltano nelle altre scuderie. Insomma, che la Safety Car abbia annullato il vantaggio delle ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Vorremmo tranquillizzare Frederic Vasseur dopo le parole che ha detto ieri alla fine del gran premio dell’Arabia Saudita: come lui, anche noi appassionati siamo delusi. Il nuovo capo della squadraha dichiarato: “Non è quello che ci aspettavamo dopo due gare. Ci sono stati aspetti positivi, come l’inizio gara di Leclerc, ma poi con le gomme dure la macchina non andava”. E qui casca il Team Principal: no caro Vasseur, c’è di più: ogni squadra, specialmente se ribaltata dal capo fino a chi sceglie le forme dell’auto, ha bisogno di tempo per affiatarsi, tempo che tra un campionato e l’altro c’era eccome. Ed è deludente vedere che oltre a essere dietro Red Bull, Mercedes e Aston Martin, inmanchino ancora quelle comunicazioni tattiche che invece si ascoltano nelle altre scuderie. Insomma, che la Safety Car abbia annullato il vantaggio delle ...

