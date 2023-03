Cosa hanno in comune Federico Moccia e Robert Lewandowski (Di lunedì 20 marzo 2023) Facile fare gli spiritosi oggi su Federico Moccia che si laurea con una tesi su sé stesso; io avevo già fatto lo spiritoso sei anni fa, quando Robert Lewandowski si era laureato con una tesi su – no, non su Federico Moccia, su sé stesso anche lui. In realtà la laurea di Moccia presenta aspetti più rilevanti del solipsismo che tanta ilarità ha destato. La vera questione è se, per conoscere la propria opera, un autore abbia bisogno di scrivere una tesi al riguardo. E un autore può parlare di sé in maniera competente, se non ha nemmeno uno straccio di laurea in lettere sul tema? C’è qualCosa che la tesi su Federico Moccia ha aggiunto al sapere di Federico Moccia sull’argomento? Questa ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 marzo 2023) Facile fare gli spiritosi oggi suche si laurea con una tesi su sé stesso; io avevo già fatto lo spiritoso sei anni fa, quandosi era laureato con una tesi su – no, non su, su sé stesso anche lui. In realtà la laurea dipresenta aspetti più rilevanti del solipsismo che tanta ilarità ha destato. La vera questione è se, per conoscere la propria opera, un autore abbia bisogno di scrivere una tesi al riguardo. E un autore può parlare di sé in maniera competente, se non ha nemmeno uno straccio di laurea in lettere sul tema? C’è qualche la tesi suha aggiunto al sapere disull’argomento? Questa ...

