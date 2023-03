Cosa ha detto Xi Jinping al suo arrivo a Mosca (Di lunedì 20 marzo 2023) Sul Quotidiano del Popolo Putin è invece tornato ad attaccare l'Occidente, accusato di "gettare ... di cui ha scritto George Lucas per Formiche.net. Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Sul Quotidiano del Popolo Putin è invece tornato ad attaccare l'Occidente, accusato di "gettare ... di cui ha scritto George Lucas per Formiche.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Ieri sulla tv pubblica un sottosegretario ha offeso tutte le donne davanti alle sue figlie e un ex conduttore che a… - MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - mirkonicolino : #Inzaghi a #DAZN: 'Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più, stasera è successa un’altra cosa gravissima… - BolaffioLirio : RT @MarcoFattorini: Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La paro… - saveriota : @FurioGarbagnati Cosa avevo detto io ? -