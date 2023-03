Cosa ha detto Xi al suo arrivo a Mosca (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è in visita a Mosca per incontrare l’omologo russo Vladimir Putin. Il bilaterale ufficiale si terrà martedì, ma già oggi arrivano alcune notizie rilevanti. La prima visita in Russia dall’inizio del conflitto è un viaggio di “amicizia, cooperazione e pace”, come lo definisce il giornale filogovernativo cinese Global Times. “Sono fiducioso che questa visita darà risultati fruttuosi e nuovo slancio allo sviluppo sano e stabile del partenariato strategico globale”, ha affermato il presidente appena atterrato. Poi si è detto impaziente di “scambiare opinioni approfondite con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali di interesse comune”. L’incontro è stato preceduto da editoriali pubblicati dai due leader, nei quali si elogiano le relazioni bilaterali e si ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è in visita aper incontrare l’omologo russo Vladimir Putin. Il bilaterale ufficiale si terrà martedì, ma già oggi arrivano alcune notizie rilevanti. La prima visita in Russia dall’inizio del conflitto è un viaggio di “amicizia, cooperazione e pace”, come lo definisce il giornale filogovernativo cinese Global Times. “Sono fiducioso che questa visita darà risultati fruttuosi e nuovo slancio allo sviluppo sano e stabile del partenariato strategico globale”, ha affermato il presidente appena atterrato. Poi si èimpaziente di “scambiare opinioni approfondite con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali di interesse comune”. L’incontro è stato preceduto da editoriali pubblicati dai due leader, nei quali si elogiano le relazioni bilaterali e si ...

