(Di lunedì 20 marzo 2023) Un cartellino rosso già nel primo tempo, un derby della Capitale nervoso come da tradizione. Ma tral’1 a 0 sul campo, èdi tutto soprattutto negli spogliatoi. Le telecamere hanno fatto in tempo a riprendere le due espulsioni del biancoceleste Marusic e del giallorosso Cristante, arrivate entrambeil fischio finale. Il parapiglia è cominciato lì, poi però nel tunnel dell’Olimpico è scattata la rissa. La scintilla, secondo le diverse ricostruzioni, arriva per un’esultanza dignoli () e per la risposta – con insulto annesso – di Mancini (). Fin qui i protagonisti sono stati soprattutto i giocatori. Anzi, il presidente dellaClaudiosarebbe intervenuto proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Mariva2000 Ma voi non state bene, un mercenario insulta il mio ministro della difesa (e mio amico) e io dovrei app… - Virus1979C : “Cosa guardi?” e poi il caos: lite tra Mourinho e Lotito, cosa è successo dopo Lazio-Roma - fattoquotidiano : “Cosa guardi?” e poi il caos: lite tra Mourinho e Lotito, cosa è successo dopo Lazio-Roma - LAROMA24 : ??? Mou-Lotito che scintille. Lo Special One: 'Cosa guardi?'. Il presidente: 'E tu chi sei?' #asroma [… - lamanuzzicri : @Dave_pimpere @Clutcher @Stefano3145 @LaBombetta76 @the_saint_976 @marco_borrano @maxmerk68 @CarloPietroFra2… -

Lotito, che ha sempre la battuta pronta, ha risposto: 'Che te ne, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare'. A provare a separare i due, ...Lo Special One avrebbe detto a Lotito: " Che c...o". Il numero uno biancoceleste avrebbe risposto: " Io sono il presidente della Lazio e tu chi sei Questa e casa mia, tu non dovresti ..."

