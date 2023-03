Cori antisemiti e la maglia Hitlerson, l’ennesimo derby dell’odio nella curva della Lazio – Il video (Di lunedì 20 marzo 2023) Ogni derby la stessa storia. E’ accaduto anche ieri pomeriggio, all’Olimpico, in occasione del derby delle due squadre cittadine: in particolare nella curva Nord, quella che ospita i tifosi della Lazio, sono state viste maglie inneggianti a Hitler, tra le quali una con su scritto Hitlerson guarnita dal numero 88, gioco grafico per ricordare la sigla HH, Heil Hitler. E in tanti hanno cantato Cori chiaramente antisemiti alla volta degli avversari. La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello ha commentato la vicenda con amarezza suTwitter: «Una curva intera che canta Cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Ognila stessa storia. E’ accaduto anche ieri pomeriggio, all’Olimpico, in occasione deldelle due squadre cittadine: in particolareNord, quella che ospita i tifosi, sono state viste maglie inneggianti a Hitler, tra le quali una con su scrittoguarnita dal numero 88, gioco grafico per ricordare la sigla HH, Heil Hitler. E in tanti hanno cantatochiaramentealla volta degli avversari. La presidentecomunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello ha commentato la vicenda con amarezza suTwitter: «Unaintera che canta, un “tifoso” in tribuna con la...

