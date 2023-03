Cori antisemiti durante il derby, Dureghello: «Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?» (Di lunedì 20 marzo 2023) La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha pubblicato un video di denuncia sui Cori antisemiti ascoltati nel derby di ieri tra Lazio e Roma. Su Twitter la Dureghello ha manifestato tutto il suo dissenso soprattutto alla vista di una maglietta della Lazio con la scritta ‘Hitlerson’ accompagnata dal numero 88. La presidente si chiede come sia Possibile che tutti facciano finta di niente di fronte a queste immagini: «Una curva intera che canta Cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth, ha pubblicato un video di denuncia suiascoltati neldi ieri tra Lazio e Roma. Su Twitter laha manifestato tutto il suo dissenso soprattutto alla vista di una maglietta della Lazio con la scritta ‘Hitlerson’ accompagnata dal numero 88. La presidente si chiede come siachefaccianodi niente di fronte a queste immagini: «Una curva intera che canta, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare.chea fardi ...

