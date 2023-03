Corea del Nord: “Lanciato missile in simulazione attacco nucleare” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha condotto con successo una detonazione controllata di una testata di prova che simula un attacco nucleare. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa NordCoreana KCNA, precisando che il lancio è avvenuto nell’ambito delle esercitazioni del 18-19 marzo. “È stata condotta un’esercitazione di lancio che simulava un attacco nucleare su un’importante struttura nemica – ha comunicato l’agenzia statale – Il missile era dotato di una testata di prova che simulava una testata nucleare. Il missile balistico tattico è stato fatto esplodere con precisione a un’altitudine di 800 metri sopra l’obiettivo previsto nel Mare Orientale, che è stato fissato a una distanza di 800 chilometri ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladelha condotto con successo una detonazione controllata di una testata di prova che simula un. Lo ha reso noto l’agenzia di stampana KCNA, precisando che il lancio è avvenuto nell’ambito delle esercitazioni del 18-19 marzo. “È stata condotta un’esercitazione di lancio che simulava unsu un’importante struttura nemica – ha comunicato l’agenzia statale – Ilera dotato di una testata di prova che simulava una testata. Ilbalistico tattico è stato fatto esplodere con precisione a un’altitudine di 800 metri sopra l’obiettivo previsto nel Mare Orientale, che è stato fissato a una distanza di 800 chilometri ...

