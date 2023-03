Convocati Italia Under 21: i 26 scelti dal CT Nicolato (Di lunedì 20 marzo 2023) Chiuso il 27° turno di Serie A, inizia la sosta per le Nazionali che vedrà impegnati gli azzurrini in due gare amichevoli contro Serbia e Ucraina. Si comincia venerdì 24 alle ore 18 a Backa Topola contro la Serbia; mentre lunedì 27 allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria gli uomini di Nicolato avranno di fronte l’Ucraina. Un banco di prova importante per i giovani talenti azzurri in vista degli Europei in Romania e Georgia del prossimo giugno. Europei nei quali l’Italia Under 21 è stata sorteggiata in un gruppo insidioso con Norvegia, Svizzera e Francia. Ecco di seguito i Convocati dell’Italia Under 21. Convocati Italia Under 21: out Miretti, prima chiamata per Fabbian e Baldanzi Per queste due sfide amichevoli, Paolo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 marzo 2023) Chiuso il 27° turno di Serie A, inizia la sosta per le Nazionali che vedrà impegnati gli azzurrini in due gare amichevoli contro Serbia e Ucraina. Si comincia venerdì 24 alle ore 18 a Backa Topola contro la Serbia; mentre lunedì 27 allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria gli uomini diavranno di fronte l’Ucraina. Un banco di prova importante per i giovani talenti azzurri in vista degli Europei in Romania e Georgia del prossimo giugno. Europei nei quali l’21 è stata sorteggiata in un gruppo insidioso con Norvegia, Svizzera e Francia. Ecco di seguito idell’21.21: out Miretti, prima chiamata per Fabbian e Baldanzi Per queste due sfide amichevoli, Paolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alexzanotto05 : ???????? ULTIM'ORA: Federico Chiesa fuori dai convocati, indisponibile per Inghilterra e Malta. #?? #Juventus… - mvcalcio : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAZIONALE FEDERICO CHIESA FUORI DAI CONVOCATI. INDISPONIBILE PER INGHILTERRA E MALTA #SkySport #Azzurri #Italia #Ch… - giampa201 : RT @gibalda: In #Francia i sindacati organizzano scioperi e manifestazioni. In #Italia invitano il PdC a fare passerella. Aspettano di esse… - GiorgiaCenni9 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAZIONALE FEDERICO CHIESA FUORI DAI CONVOCATI. INDISPONIBILE PER INGHILTERRA E MALTA #SkySport #Azzurri #Italia #Ch… - manuhellt : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAZIONALE FEDERICO CHIESA FUORI DAI CONVOCATI. INDISPONIBILE PER INGHILTERRA E MALTA #SkySport #Azzurri #Italia #Ch… -