Convocati Italia | Mancini perde Dimarco e Provedel | ecco i sostituti

(Di lunedì 20 marzo 2023)– L’di Robertosi è ritrovata al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare le prime due gare della fase di qualificazione a Euro 2024, che si giocherà in Germania. Dopo aver mancato l’appuntamento di Qatar 2022, la Nazionalena ha messo nel mirino la partecipazione ai prossimi Europei per provare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24Trends_Italia : 10. Luciana Littizzetto - 20mille+ 11. Giornata della felicità - 20mille+ 12. Morta Sofia Sacchitelli - 20mille+ 13… - DiMarzio : #Italia | Non solo #Mancini, problemi anche per l'#Under21 di #Nicolato - sportmediaset : L'Italia perde i pezzi: out Dimarco e Provedel | Retegui in avanti #italia #qualificazionieuro2024 #infortunati… - calciomercatoit : ?? #Italia, #Dimarco fuori dai convocati dopo l'ultimo infortunio: al suo posto #Mancini ha chiamato #EmersonPalmieri - paoloangeloRF : Un altro forfait in vista di Inghilterra e Malta -

Non è l'unica defezione: Ivan Provedel non sarà, infatti, tra inel match contro l'Inghilterra. Al suo posto Marco Carnesecchi . Il portiere della Cremonese era insieme all'Under 21 di ...L'Inghilterra di Southgate perde i pezzi in vista della sfida di giovedì a Napoli con l'che inaugura il cammino verso Euro 2024. Al raduno non si sono presentati Marcus Rashford del ......Qualificazioni Europeo 2024: l' Inghilterra perde tre giocatori in vista della sfida contro l'di giovedì sera a Napoli . Dopo essere statidal Ct Gareth Southgate, sono stati costretti a dare forfait per problemi fisici l'attaccante del Manchester United, Marcus Rashford , ...

Primo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale in vista dei primi due impegni di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Subito primi problemi per il ct Roberto Mancini, che deve ...Al via la sosta per le nazionali, ma non per la Juventus Next Gen: la Serie C infatti non si ferma, e proseguirà anche nel prossimo weekend. Nonostante si continui a giocare, la compagine Under 23 bia ...