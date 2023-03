"Contro la Juve partiamo sempre da -1...". La Russa attacca i bianconeri (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente del Senato, noto tifoso dell'Inter, non risparmia critiche anche a Simone Inzaghi: "Ingiustificabile la povertà del gioco nerazzurro" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente del Senato, noto tifoso dell'Inter, non risparmia critiche anche a Simone Inzaghi: "Ingiustificabile la povertà del gioco nerazzurro"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Ed ora riempiamo lo Stadium per la Coppa Italia contro l'Inter ???? Acquista il tuo biglietto per Juve-Inter ?? - forumJuventus : [VIDEO] Allegri a muso duro nella conferenza stampa post partita: 'do you remember il rigore non fischiato alla Juv… - juventusfc : La Juve mette nel mirino la trasferta in Germania, dove fra due giorni si giocherà, contro il Friburgo ?? - Claplaz : Troviamo pur tutte le scuse del mondo. Ma ricordiamoci che ieri abbiamo perso contro una squadra che schierava in… - xand3rmusic : RT @Spina14_acm: Lazio-Inter 3-1 Atalanta-Lazio 0-2 Lazio-Milan 4-0 Napoli-Lazio 0-1 Lazio-Roma 1-0 Battute tutte le rivali almeno una vol… -