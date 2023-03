«Contro la Grande madre, per tornare uomini»: il nuovo numero del Primato Nazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Quella in cui viviamo è davvero una cultura patriarcale, dove gli uomini tiranneggiano e le donne sono oppresse? A ben vedere, è vero proprio il contrario: quelle occidentali sono ormai società matriarcali in cui dominano codici e valori che, con la mascolinità, non hanno nulla a che fare. A riprova, come reazione all’ondata del femminismo più retrivo, sta crescendo esponenzialmente la variegata galassia della cosiddetta manosphere. E cioè una sorta di «androsfera» in cui gruppi di maschi arrabbiati (incel, redpillati ecc.) si ritrovano, fanno rete e sviluppano teorie antifemministe per contrastare l’avanzata delle matriarche boldriniane. Uno scopo nobile, certo, ma spesso perseguito in maniere assai discutibili. Insomma, visti i mutamenti intercorsi nelle nostre società negli ultimi decenni, è possibile ripensare una virilità senza complessi, sfuggendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Quella in cui viviamo è davvero una cultura patriarcale, dove glitiranneggiano e le donne sono oppresse? A ben vedere, è vero proprio il contrario: quelle occidentali sono ormai società matriarcali in cui dominano codici e valori che, con la mascolinità, non hanno nulla a che fare. A riprova, come reazione all’ondata del femminismo più retrivo, sta crescendo esponenzialmente la variegata galassia della cosiddetta manosphere. E cioè una sorta di «androsfera» in cui gruppi di maschi arrabbiati (incel, redpillati ecc.) si ritrovano, fanno rete e sviluppano teorie antifemministe per contrastare l’avanzata delle matriarche boldriniane. Uno scopo nobile, certo, ma spesso perseguito in maniere assai discutibili. Insomma, visti i mutamenti intercorsi nelle nostre società negli ultimi decenni, è possibile ripensare una virilità senza complessi, sfuggendo ...

