Conte-Tottenham | esonero in arrivo? Allenatore verso addio

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) - Antonioe ilHotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per gli impegni delle Nazionali.è stato protagonista di uno sfogo plateale dopo l'ultima gara di campionato, pareggiata 3-3 sul campo del Southampton: il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l'assenza di risultati ottenuti dalla proprietà . Il quotidiano indica anche i nomi degli eventuali successori di: Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers sono gli allenatori nel radar delper la prossima stagione. Se l'avventura didovesse finire subito, il club londinese potrebbe puntare su Ryan Mason come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++@TeleFootball - Antonio #Conte e il #Tottenham si separano: entro questa settimana l'ufficialità+++ - marcoconterio : ?? ? Antonio Conte e il #Tottenham ai titoli di coda dopo la sfuriata degli scorsi giorni L'avventura può finire gi… - marifcinter : #Conte e il #Tottenham anticiperanno l’addio. Dopo la sfuriata contro i giocatori, la separazione dovrebbe consumar… - AntonioCirino10 : @FBiasin Dite quello che volete di Conte ma ovunque vada vince a parte al Tottenham quest'anno che sinceramente no… - infoitsport : Il Tottenham ha deciso: Conte sarà esonerato -

Levy avrebbe chiesto il parere di alcuni dei suoi più stretti confidenti sulla situazione attuale e domenica non ha reagito immediatamente ai commenti di"., i giocatori ...Antonioe il, l a storia è arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dal The Telegraph l'ufficialità della separazione arriverà entro questa settimana. Il tecnico leccese, in scadenza di ..., in settimana l'esoneroStando a quanto riportato dal giornale inglese,avrebbe ormai i giorni contati sulla panchina del. Antonio- Calciomercato.itLa scelta della società ...

TMW - Conte e il Tottenham ai titoli di coda. L'avventura può finire già in settimana TUTTO mercato WEB

Non ha dubbi Antonio Cassano: Antonio Conte tornerà ad allenare l'Inter. In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato così del possibile esonero del tecnico al Tottenham.Il tempo di Antonio Conte come allenatore del Tottenham sta per finire. Il Telegraph lo scrive con certezza: il club inglese accetterà l'addio dell'ex tecnico nerazzurro. Da tutta una serie di ...