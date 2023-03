Conte sfida Schlein: “Si unisca a noi e chieda lo stop alle armi”. Ma nella risoluzione dem non se ne parla (Di lunedì 20 marzo 2023) “Mi auguro che il Pd, con il nuovo vertice, possa fare una scelta nella direzione che noi abbiamo già intrapreso“. Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un confronto con gli studenti dell’università Luiss di Roma, ha risposto a una domanda su possibili convergenze con il Partito democratico di Elly Schlein nelle proposte di risoluzione sulle comunicazioni che domani e mercoledì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esporrà alle Camere in vista del prossimo Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione in programma il 23 e 24 marzo. “Per quanto riguarda l’invio delle armi, abbiamo già dato, è inutile girarci intorno. Chiediamo all’Italia e al governo di assumersi la responsabilità di uno sforzo diplomatico, nel quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Mi auguro che il Pd, con il nuovo vertice, possa fare una sceltadirezione che noi abbiamo già intrapreso“. Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, a margine di un confronto con gli studenti dell’università Luiss di Roma, ha risposto a una domanda su possibili convergenze con il Partito democratico di Ellynelle proposte disulle comunicazioni che domani e mercoledì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esporràCamere in vista del prossimo Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione in programma il 23 e 24 marzo. “Per quanto riguarda l’invio delle, abbiamo già dato, è inutile girarci intorno. Chiediamo all’Italia e al governo di assumersi la responsabilità di uno sforzo diplomatico, nel quadro ...

