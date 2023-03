Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiAdinolfi : RT @boni15_boni: Giuseppe Conte. La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobilitazione… - LaPaola110 : RT @M5SLazio: La scuola pubblica è sotto attacco. Resteremo al fianco di professori, del personale della scuola e degli studenti per contra… - libellula58 : RT @buonweekend: Giuseppe #Conte (#M5S): 'La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobil… - BeppeMatteo : RT @boni15_boni: Giuseppe Conte. La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobilitazione… - AristarcoScann1 : RT @buonweekend: Giuseppe #Conte (#M5S): 'La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobil… -

A scriverlo su Fb è il leader del M5S Giuseppe. "Oggi - racconta - abbiamo ascoltato i sindacati e la voce di chi alavora ogni giorno: c'è grande preoccupazione per tutti questi aspetti ......alla Riforma protestante e segnatamente al pensiero di Calvino e dei teologi della sua. " ... Vescovo Cardinale, Papa / Barone,, Duca, Imperatore ), la teologia calvinista approda al ...Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha espresso la propria preoccupazione per l'attuale situazione dellapubblica italiana in un post sui social.ha dichiarato che lapubblica è sotto attacco e che il governo sta facendo una inversione di rotta rispetto all'impegno preso durante la pandemia per mettere lapubblica al centro ...

Conte, scuola pubblica è sotto attacco, ci mobiliteremo - Politica Agenzia ANSA

"La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobilitazione e confronto per difendere la scuola come "bene comune e indivisibile". (ANSA) ...Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso la propria preoccupazione per l'attuale situazione della scuola pubblica italiana in un post sui social.