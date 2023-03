Conte è nei guai; Elly Schlein gli ha tolto la sinistra (Di lunedì 20 marzo 2023) Prima la passerella sul palco della Cgil, poi quella a Milano. Se c'è una cosa che la settimana politica appena finita ha lasciato non è tanto l'operatività del nuovo segretario del PD (facilmente prevedibile) quanto le difficoltà di Giuseppe Conte, sparito dai radar. Eppure fino ad un mese fa, alle primarie dem, il leader del Movimento 5 Stelle aveva conquistato non il ruolo di capo dell'opposizione, ma addirittura la guida della sinistra. Lui era quello che parlava con Landini, a suon di complimenti reciproci; lui era quello che si rivolgeva "ai poveri", con l'immancabile promessa del Reddito di Cittadinanza; lui il pacifista estremo pronto a fermare il rifornimento di armi all'Ucraina. Ecco, Giuseppe Conte volava sempre più in alto anche nei sondaggi dove aveva raggiunto, superato e poi staccato anche di 4 punti il "fu" partito ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Prima la passerella sul palco della Cgil, poi quella a Milano. Se c'è una cosa che la settimana politica appena finita ha lasciato non è tanto l'operatività del nuovo segretario del PD (facilmente prevedibile) quanto le difficoltà di Giuseppe, sparito dai radar. Eppure fino ad un mese fa, alle primarie dem, il leader del Movimento 5 Stelle aveva conquistato non il ruolo di capo dell'opposizione, ma addirittura la guida della. Lui era quello che parlava con Landini, a suon di complimenti reciproci; lui era quello che si rivolgeva "ai poveri", con l'immancabile promessa del Reddito di Cittadinanza; lui il pacifista estremo pronto a fermare il rifornimento di armi all'Ucraina. Ecco, Giuseppevolava sempre più in alto anche nei sondaggi dove aveva raggiunto, superato e poi staccato anche di 4 punti il "fu" partito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CleoCleoxx : RT @dukana2: @SMaurizi #Schlein è del #Pd che ha distrutto la #Basilicata! È stata qui per il suo #BlaBlaBla e non ha detto una parola su q… - maiaprimavista : Questa una cosa scandalosa. Ma prendiamocela contro Scemone che è il solo che ha mostrato un minimo di protezione n… - GermanaGea : RT @LucaBellinzona: @ultimora_pol Qualcuno si ricorda chi era il Presidente del Consiglio che con Fontana ministro della famiglia e Salvini… - PPIHAD : RT @dukana2: @SMaurizi #Schlein è del #Pd che ha distrutto la #Basilicata! È stata qui per il suo #BlaBlaBla e non ha detto una parola su q… - venis_77 : @rossomille @annamar_65 Io credo che ci sia nei confronti di Conte molta fiducia. Del resto anche in altri sondaggi… -