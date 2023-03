(Di lunedì 20 marzo 2023) Nonostante il turnover laè riuscita a battere il Lecce, un segnale positivo per Italiano che alla fine ha elogiato la squadra Nonostante il turnover laè riuscita a battere il Lecce, un segnale positivo per Italiano che alla fine ha elogiato la squadra. «E’ cambiato qualcosa nella mentalità». L’allenatore ha parlato così al termine della partita vinta al Franchi. Ora i viola subiscono pochissimo e giocano con più. Contro i pugliesi un altro dato è stato quello delladelle forze, visto che il tecnico ha preferito fa giocare chi nell’ultimo periodo ha trovato meno spazio. Senza alcune alternative come Jovic e Castrovilli, ha saputo disegnare una nuova squadra ma con la stessa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio ...

Consapevolezza, fiducia e gestione: la Fiorentina vince ancora Calcio News 24

