Conferenza stampa Italia-Inghilterra | Mancini | “Retegui ha detto subito sì”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in Conferenza alla viglia del big match contro l'Inghilterra allenata da Southgate. Per gli azzurri alcune sorprese nelle convocazioni, una su tutte la presenza del giovane Mateo Retegui. L'attaccante ha sposato immediatamente il progetto proposto dal tecnico di Jesi, a sorpresa viene chiamato ancora una volta il talentino dell'Udinese Simone Pafundi. Qualche polemica sulla mancata convocazione di Zaccagni e Zaniolo, probabilmente per motivi disciplinari. Italia-Inghilterra, Mancini in Conferenza: "Loro sono una grande nazionale" Il commissario tecnico degli azzurri ha parlato cosi degli avversari: "Ormai è diventato un classico ...

