Condò | Questa e la stagione più grande nella storia del Napoli | ha stordito tutte le rivali

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 marzo 2023) Paolo, giornalista, ha commentato le prestazioni delsulle pagine de La Repubblica. Queste le sue parole: "Il migliordi sempre hale. -asserisce- Lapiùdel— questo ormai è un fatto, stante una Champions che già così è la più profonda di sempre — fila senza incontrare opposizione verso i due mesi che ne definiranno la dimensione in 4K. -prosegue- Il Milan di campionato è una barca senza motore in balia della corrente. La Juve a San Siro ha tenuto il controllo per gran parte di gara, rischiando (po- co) solo nei minuti conclusivi. Inzaghi non ha riscosso niente di che ...