(Di lunedì 20 marzo 2023) “L’utilizzazione del, simbolo dell’unità della Repubblica e di quel patrimonio di valori e principi comuni sanciti dalla nostra Carta costituzionale, nell’ambito del rito funebre di un terrorista condannato in via definitiva, è un atto cheladei tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita in difesa dei valori di libertà e democrazia e diledel”. Così l’Associazione nazionale magistrati (Anm) condanna l’uso della bandiera italiana per coprire ladi Pierluigi, il militante neofascista morto a 79 anni lo scorso 15 marzo.è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso con 32 colpi di mitra, il 10 luglio del 1976 il magistrato romano Vittorio Occorsio, ...

Concutelli, Anm: “Tricolore sulla bara offende la memoria di tutte le vittime del terrorismo” Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROME, MAR 20 - Magistrates union ANM on Monday condemned the fact that an Italian flag was draped over the coffin of right-wing terrorist Pierluigi Concutelli at his funeral after his death ...