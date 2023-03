Concorso INAF di Palermo | 1 Funzionario Amministrativo

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’di“Giuseppe S. Vaiana” ha pubblicato un Bando diper la ricerca di 1di Amministrazione V Livello. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato della durata di due anni.diper 1V Livello L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio diha ottenuto finanziamenti dal PNRR per promuovere nuove ricerche nell’affascinante ambito dell’Astrofisica, le economie sono importanti e vanno gestite con esperienza. A tale proposito l’Ente necessita di una Figura Professionale che si occupi di questo aspetto. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale ad indirizzo economico o giuridico, esperienza ...

Il mocktail che si è aggiudicato il primo posto nelSpace Juice dell'Esa. Crediti: Esa "...la creazione del mocktail mi sono ispirata alla struttura interna di Europa" spiega a Media...Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it// .Per questo motivo ogni squadra che parteciperà alsarà composta da un minimo di 3 e un ... dell'Istituto nazionale di astrofisica () e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (...

SpaceJuice, il contest indetto da Esa per celebrare il lancio della missione Juice, si è concluso. Tra le settanta ricette creative di cocktail analcolici ispirati alla missione proposte all'Agenzia s ...CAMPI BISENZIO: E' fissato per le prossime settimane il lancio della missione esplorativa che potrà contare anche su avanguardistici pannelli solari made in Tuscany ...