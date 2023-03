Concorso Comune di Modena: 3 Educatori d’Infanzia (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Comune di Modena ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 3 Educatori d’Infanzia (Istruttori Educativi) in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato. Comune di Modena: Concorso per 3 Educatori d’Infanzia Sei un’insegnante di scuola dell’infanzia? Approfitta di questo Bando di Concorso emesso dal Comune di Modena per assumere maestre di Asilo Nido per bambini da 0-3 anni. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie educative, cittadinanza italiana, predisposizione all’insegnamento, pazienza, empatia, ottime doti comunicative e collaborative. L’educatore si confronterà periodicamente con i ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando diper selezionare 3(Istruttori Educativi) in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato.diper 3Sei un’insegnante di scuola dell’infanzia? Approfitta di questo Bando diemesso daldiper assumere maestre di Asilo Nido per bambini da 0-3 anni. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie educative, cittadinanza italiana, predisposizione all’insegnamento, pazienza, empatia, ottime doti comunicative e collaborative. L’educatore si confronterà periodicamente con i ...

